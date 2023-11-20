"أنصار الله" تنشر فيديو لعملية الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر

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دبي - محمود عبدالرازق - وأظهر الفيديو، الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" العميد يحيى سريع، عبر منصة "إكس"، كيفية السيطرة على السفينة ورفع علمي فلسطين واليمن عليها.
وأضافت أن "القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرَها لكافةِ السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوفَ تصبح هدفاً مشروعاً للقواتِ المسلحة"، مؤكدا أن "أنصار الله" لن تهدد إلا سفنا إسرائيلية".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إنه "يدين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، مؤكدا أن "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".
أمس, 19:01 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".
أمس, 16:45 GMT
وأضاف سريع، بالقول: "تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم، سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".
وتوعد زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، يوم الثلاثاء الماضي، بـ"استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".
وحينها، أشار زعيم "أنصار الله" إلى أن "إسرائيل تعتمد في حركتها في البحر الأحمر من باب المندب على التمويه وإغلاق أجهزة التعارف وعدم رفع الأعلام الإسرائيلية على سفنها".