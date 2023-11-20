شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأردني يشيد بالتعاون مع مصر فى تسهيل زيارة ولي العهد للعريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، أن وصول الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، إلى مطار العريش اليوم الاثنين على متن طائرة عسكرية أردنية يرافقه كادرٌ طبي ومعدات ومستلزمات طبية يعكس مستوى ومتانة وقفة المملكة وقيادتها الهاشمية إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



وقال السفير الأردني -في تصريح اليوم الاثنين- إن هذه الخطوة الأردنية الاستثنائية، التى قادها ولي العهد، تأتي ضمن جهود مستمرة ومكثفة بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني لبذل أي مساعي ممكنة في سبيل مساعدة الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.



وأشاد بالتعاون الكامل والتنسيق الوثيق بين الأردن ومصر على مختلف المستويات، السياسية والدبلوماسية وفي القطاع الصحي، مؤكداً أن نجاح زيارة ولي العهد جاء نتيجة التسهيلات والتعاون الذي قدمته مصر.



ولفت العضايلة إلى أن الأردن أول دولة تدخل مستشفى ميدانيا إلى غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى جانب المستشفى الميداني العسكري الأردني الأول الذي يقدم خدماته منذ العام 2009، كما أن المملكة هي أول دولة أرسلت طائرة مساعدات طبية وإغاثية هبطت في مطار العريش في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، ضمن جسر مساعدات وصل إلى ثمان طائرات حتى اليوم.