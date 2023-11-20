شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يحبط مخططا تفجيريا لتنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية بونتلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت القوات الأمنية الصومالية، اليوم الإثنين، مخططا لتنظيم داعش الإرهابي لاستهداف السكان المحليين في مدينة بوصاصو بولاية بونتلاند شمال شرق البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات الأمنية الصومالية أزالت الألغام التي وضعها التنظيم الإرهابي لإلحاق الضرر بعمال إحدى شركات البناء والمدنيين، مشيرة إلى أن الاجهزة الأمنية تواصل البحث عن الجناة الذين قاموا بوضع هذه الألغام لتقديمهم إلى العدالة.