"حزب الله" ينشر فيديو استهداف تجمع لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب الفيديو، فإن المشاهد كانت من "استهداف مركز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة كريات شمونة بالمسيّرات الهجومية الإنقضاضية".
كما أعلن "حزب الله"، في بيان منفصل، مقتل أحد عناصره "علي محمد ماضي ولاء" من بلدة ميدون في البقاع، جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.
18 نوفمبر, 10:37 GMT
يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
أمس, 12:33 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.