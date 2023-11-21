شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: عدد شهداء أطفال غزة الأعلى منذ 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة خلال الأسابيع الماضية يفوق أي رقم سجلته تقاريرها السنوية عن الأطفال والصراعات المسلحة خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضح غوتيريش أنه كان دائمًا واضحًا للغاية في الحديث عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وخروقات حماية المدنيين.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

كما دعا لوقفٍ لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وإنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين.

كانت أكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، أن النساء والأطفال يعانون بشكل غير متناسب وطأة النزاع بين إسرائيل وغزة.

وأوضحت أن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها، اتخذ أبعادًا جديدة مرعبة منذ 7 أكتوبر، إذ راح آلاف النساء ضحايا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تتكشف.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأضافت: حتى 3 نوفمبر الجاري كان 67% من الشهداء في غزة من النساء والأطفال، وأن النساء اللاتي قتلن في هذا الصراع ينتمين إلى جميع مناحي الحياة، ومن بينهم صحفيات وطواقم طبية وموظفات في الأمم المتحدة.

وأعربت المقررة الأممية عن الجزع إزاء خطاب الإبادة الجماعية والتجريد من الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال.

وبينت أن هذا الخطاب يطلقه كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين، والشخصيات العامة الذين يطلقون عليهم "أطفال الظلام".