شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: تجهيز وإرسال مستشفى ميداني ثانٍ لجنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأردن عن بدء عملية تجهيز وإرسال مستشفى ميداني ثانٍ لجنوبي قطاع غزة بسعة 41 سريرًا.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان، أن ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وصل إلى مطار العريش الدولي اليوم على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، تحمل على متنها كوادر المستشفى ومعدات وأجهزة طبية.

أقسام الطوارئ

وتابع البيان أن المستشفى يتكون من أقسام الطوارئ، وقسم الباطنية العامة، وقسم العناية الحثيثة ICU، وقسم الخداج الذي يتسع إلى 41 حاضنة، وقسم النسائية والتوليد.

كما يشمل مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.