شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي بالقاهرة: لقاءات وزير التجارة السعودى بمصر مثمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي أن اللقاءات التي أجراها وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي مع كبار المسئولين المصريين- خلال زيارته إلى مصر- مُثمرة، وتأتي في سياق تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.



جاء ذلك في تغريدة دوَّنها السفير السعودي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" ("تويتر" سابقًا)، وأعاد خلالها نشر ملخص أعدته السفارة السعودية بالقاهرة- عبر حسابها على منصة "إكس"- لأهم الزيارات والمباحثات التي أجراها وزير التجارة السعودي مع كبار المسئولين في مصر، يتقدمهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء: التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والإسكان الدكتور عاصم الجزار.



وأوضحت السفارة السعودية أنه جرى- خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي لوزير التجارة السعودي والوفد المرافق له الذي ضم 90 شخصية من كبار رجال الأعمال وقيادات كبرى الشركات السعودية- بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.



وأشارت السفارة إلى أن لقاءات وزير التجارة السعودي مع وزراء: التجارة والصناعة، والتعاون الدولي، والإسكان، جرى خلالها بحث الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية المصرية في ضوء رؤية "المملكة 2030"، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وإزالة المعوقات التي تواجهها، والتسهيلات المقدمة لمنشآت قطاع الأعمال في المناطق الحرة، وتعزيز التعاون في برامج دعم التحول نحو رقمنة الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



وأضافت السفارة السعودية أن اللقاءات تناولت أيضًا جهود رفع مستويات التبادل التجاري في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها البلدان، وتطوير تجارة الجانبين مع بلدان القارة الإفريقية، وتعزيز تكاملهما الاقتصادي لدعم خطط تحول المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي.