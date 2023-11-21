شكرا لقرائتكم خبر عن 17 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 17 فلسطينيًا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، بعد منتصف الليل، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع بأن الاحتلال استهدف منزلا داخل المُخيم، ما أدى لاستشهاد 17 شخصا وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء. وفي وقت سابق استشهد عدد من المواطنين بينهم الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة، إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.

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