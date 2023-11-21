شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: وصول طائرة الإجلاء الثانية على متنها 24 مواطنًا من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وصول طائرة الإجلاء الثانية التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني حاملة على متنها ٢٤ مواطناً أردنياً إلى مطار ماركا العسكري، والتي سيرتها المملكة إلى مطار العريش في مصر مساء الاثنين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية بإجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة بأن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم الإثنين من غزة، عبر معبر رفح، إلى مصر بلغ ٨١ شخصا، تم نقل ٢٤ منهم عبر طائرة سلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري، والباقي يجري العمل على نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن. وأكد "القضاة"، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، استمرار عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

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