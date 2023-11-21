شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى البحريني": العلاقات مع الهند ترتكز على روابط تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح إن العلاقات الوطيدة بين بلاده والهند ترتكز على روابط تاريخية متينة وتعاونٍ استراتيجي ونموذجي مستمر بين البلدين.



وأشاد رئيس المجلس السفير الهندي لدى البحرين فينود كوريان جاكوب؛ بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده بالمنامة - بمستويات التنسيق الثنائي والشراكات القائمة بين البلدين بالعديد من المجالات والقطاعات الحيوية والتنموية، بما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما.



وأضاف - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - أن السلطة التشريعية في البحرين تولي اهتمامًا بتعزيز العلاقات البرلمانية مع الهند وتبادل الزيارات الثنائية واستثمار الروابط الوثيقة بين البلدين من أجل توحيد الرؤى والأفكار تجاه الموضوعات التي يتم بحثها ونقاشها على مستوى المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.



من جانبه..أكد سفير الهند الحرص على ترسيخ ما يجمع الهند والبحرين من أواصر الصداقة القائمة على الاحترام المتبادل، والتقدير والدعم المستمر لكل ما يحقق النمو والتطوّر للبلدين والشعبين.