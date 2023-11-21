شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إحباط محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 97 مهاجرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت السلطات التونسية، محاولة اجتياز للحدود البحري، وإنقذت 97 مهاجرًا غير شرعي حاولوا العبور نحو السواحل الأوروبية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي - في بيان - أنه تم حجز 5 زوارق بحرية ومركب.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضًا ضبط 14 فردًا بعد أن ثبت تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المحتجزين.