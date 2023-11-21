شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني اللبناني ينقذ مواطنين احتجزتهم الثلوج بسبب غزارة السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدفاع المدني اللبناني أنه بالتعاون مع وحدات من الجيش المنتشرة بالميادين، تم إنقاذ مواطِنين احتجزتهما الثلوج داخل سيارتين رباعيتي الدفع وبيك أب على طريق (الأرز/عيناتا) شمالي لبنان.



وأوضح الدفاع المدني - في بيان أن تنفيذ المهمة استغرق أكثر من 6 ساعات من العمل المتواصل خلال الليل إلى أن تم إيصالهما لبر الأمان، منوهًا بأن عناصره نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية 99 مهمة تخللها عمليات إنقاذ لمواطنين احتجزوا داخل سياراتهم بسبب غزارة السيول على طرقات العديد من المناطق اللبنانية وإخلاء مواطنين من منازلهم بعد أن اجتاحتها السيول في عدد من مناطق قضاء جبيل شمالي بيروت وسحب أشجار تسببت بقطع الطرقات في العاصمة وعدد من المناطق.



وأضاف أن عناصره عملت على فتح طرقات غمرتها الأتربة والانهيارات الصخرية في كسروان وجبيل والجنوب والنبطية، كما نفذ العناصر مهمات إطفاء وإسعاف في العديد من المناطق اللبنانية.