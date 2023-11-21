شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مع وزير خارجيته نتائج الاتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب نتائج الاتصالات الدبلوماسية الجارية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني.

جاء ذلك خلال لقائهما الإثنين بمقر الحكومة اللبنانية.

وقال بوحبيب إنه عرض خلال اللقاء تفاصيل الجولة التي سيقوم بها بصفته وزريرًا للخارجية إلى بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج لبحث الوضع الراهن في جنوب لبنان وغزة وقضايا النازحين.

وأضاف أنه سيتوجه بعد هذه الجولة إلى إسبانيا للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة للاتحاد من أجل المتوسط.