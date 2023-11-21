شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": فقدنا كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية داخل القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الوزارة فقدت كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية داخل القطاع وخاصة في منطقة الشمال.

وأضاف القدرة، في إفادة صحفية، أنه تم تدمير 60 سيارة إسعاف ولا تستطيع أي سيارة إسعاف التحرك على الإطلاق، مبينا في الوقت نفسه أن "مستشفى كمال عدوان" فقد اليوم كل ما لديه من وقود وهو مخصص للولادة والأطفال ولكنه أٌجبر على تحمل تبعات الجرحى الذين يصلون إليه حيث لا يوجد بها قسم طوارئ لعلاج الجرحى وبالتالي لا يوجد خدمة فيه.



وتابع أنه على الرغم من صغر هذا المستشفى إلا أنه استقبل 100 شهيد خلال الساعات الأخيرة.



ولفت إلى أن المستشفى الإندونيسي أيضا خرج تماما عن الخدمة، كما أن مستشفى "العودة" في شمال غزة بلا كهرباء ويعمل بالطاقة الشمسية البديلة ويستطيع تقديم خدمات متواضعة في إطار الولادة والطوارئ لكنه لا يستطيع تقديم خدمات إنقاذ حياة.