شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: يجب أن يلتفت المجتمع الدولي لما يتعرض له الأطفال في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتي الشيخ فراس سعود المالك الصباح، ضرورة أن يلتفت المجتمع الدولي لما يتعرض له الأطفال في غزة، وأن يتحلى بالضمير الإنساني في مواجهة ما يتعرضون له من قتل وانتهاكات يندى لها جبين البشرية.

وقال الشيخ فراس الصباح - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للطفل - إن الكويت في طليعة دول العالم التي صادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 وبروتوكولاتها الاختيارية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن الكويت حققت خطوات كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتضمين قضاياهم في وثائق التنمية الوطنية ومد يد التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية لتحقيق أفضل النتائج.

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