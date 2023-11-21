شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان وإستونيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية العماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي، الاثنين، مع وكيلة وزارة خارجية أستونيا للشؤون الاقتصادية والتنمية مارين رانيك، بديوان عام وزارة الخارجية العمانية بمسقط، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتبادل وجهات النظر بما يخدم مصالح البلدين.



وتم خلال اللقاء- حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.