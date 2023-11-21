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سلطنة عمان وإستونيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية العماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي، الاثنين، مع وكيلة وزارة خارجية أستونيا للشؤون الاقتصادية والتنمية مارين رانيك، بديوان عام وزارة الخارجية العمانية بمسقط، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتبادل وجهات النظر بما يخدم مصالح البلدين.


وتم خلال اللقاء- حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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