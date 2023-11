شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة والضفة إلى 12916 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12916، والجرحى إلى نحو 32850 جريحًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن العدوان، أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.

وأوضحت أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء الأحد، أكثر من 12700 شهيد، بينهم نحو 5350 طفلًا و3250 امرأة و695 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألف مصاب.

جثامين في الشوارع

وأفاد النازحون من الشمال بوجود جثامين في الشوارع، وحتى 15 نوفمبر الحاليّ، لا يزال أكثر من 4500 6 فلسطيني في عداد المفقودين، منهم 3500 طفل لا يزالون مفقودين، ويُفترض أنهم محاصرون أو ماتوا تحت الأنقاض.

وسقط 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 220 جريحًا من العاملين في المجال الصحي، كما جرى الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

