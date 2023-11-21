الخليج اليوم .. نزوح 37 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الاثنين، عن نزوح 37 أسرة من عدة محافظات يمنية، خلال الأسبوع الفائت.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، رصدت نزوح 37 أسرة يمثلون (222 فرداً) خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن حالات النزوح نشأت من محافظات مأرب، تعز، إب على التوالي واستقرت في مأرب (بواقع 21 أسرة)، وتعز بواقع (16 أسرة).

ووفقا للمنظمة الأممية فإن إجمالي أعداد النازحين ارتفع إلى 9,405 أسرة يمثلون (56,430) منذ مطلع العام وحتى 18 نوفمبر الجاري.