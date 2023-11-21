شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرسل طائرة مساعدات رابعة لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسيير طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وأفادت الوزارة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية بانطلاق طائرة القوة الجوية نوع (سي 130) محملة بشحنة من المواد الغذائية تقدر بحوالي 12 طنا من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية الواقعة بمحيط مطار بغداد الدولي غربي العاصمة بغداد.

وأوضح البيان إلى أن "هذه الطائرة في طريقها الآن إلى مطار العريش بمصر لتسليم هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني ب‍قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "هذه الطائرة تعد الرابعة التي تنطلق من الأراضي العراقية إلى الأراضي المصرية وهي محملة بالمواد الغذائية ومواد الإغاثة إلى أهالي فلسطين".

وتأتي هذه المساعدات في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ46 على قطاع غزة؛ مخلفا آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم، بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.