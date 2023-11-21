شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة المسجد النبوى: استقبال أكثر من 5 ملايين مصل وزائر خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوى استقبال أكثر من خمسة ملايين مصل وزائر خلال الأسبوع الأول من شهر جمادى الأولى الجارى.

وذكرت الوكالة - في بيان نقلته قناة (الإخبارية) السعودية - أنها استقبلت خلال الأسبوع الأول من جمادى الأولى خمسة ملايين و364 ألف مصل وزائر، مؤكدة أنها كثفت أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.



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