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رئاسة المسجد النبوى: استقبال أكثر من 5 ملايين مصل وزائر خلال أسبوع

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوى استقبال أكثر من خمسة ملايين مصل وزائر خلال الأسبوع الأول من شهر جمادى الأولى الجارى.

وذكرت الوكالة - في بيان نقلته قناة (الإخبارية) - أنها استقبلت خلال الأسبوع الأول من جمادى الأولى خمسة ملايين و364 ألف مصل وزائر، مؤكدة أنها كثفت أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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