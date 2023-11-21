شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: عدد المستشفيات العاملة فى جنوب وشمال غزة تقلص بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إن عدد مستشفيات جنوب وشمال قطاع غزة التي تعمل بكفاءة "تقلص بشكل كبير".

وأضاف ليندماير اليوم الثلاثاء أنه "لا يزال هناك بضع مستشفيات عاملة في جنوب غزة، لكن لا تتوفر لديها نفس القدرة على إجراء عمليات جراحية أو تضم أقساما للتخصصات الدقيقة مثل التي كانت موجودة في الشمال" لافتا إلى أنه "لم يعد هناك في الشمال مستشفيات حقيقية تعمل بكفاءة، ولكن قد يكون هناك منشأة طبية أو اثنتين تعملان بشكل جزئي، ليسوا بكفاءة المستشفي العادي"، لافتا إلى أنه لا يوجد في الجنوب سوي 3 مستشفيات تتوفر لديها الإمكانيات لإجراء عمليات جراحية.

وأكد أنه كان هناك قبل الحرب 3500 سرير للمرضي في غزة، واليوم هناك أقل من 1400 سرير فقط.

وكان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، قد شدد في وقت سابق، على ضرورة توفير الأغذية لأطفال غزة الذين يعانون من سوء التغذية إثر الحرب الجارية في القطاع..