شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى وحفتر يتفقان على مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا عبدالله باتيلى أنه اتفق مع قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر على "مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار فى ليبيا".

وذكرت بوابة الوسط الإخبارية الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء باتيلى وحفتر فى بنغازى والذي تم خلاله مناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا والخطوات الملموسة الضرورية للمضي قدما في تفعيل المسار الانتخابي. يذكر أن المبعوث الأممي كان قد التقى مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، حيث تم بحث ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في إقامة مؤسسات شرعية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز