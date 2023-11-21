شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر صحية فلسطينية إن نحو 100 جريح ومريض جرى إجلاؤهم منتصف الليلة الماضية من المستشفى الإندونيسي في غزة، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

جاء ذلك بعدما استهدف المستشفى الإندونيسي صباح أمس، بقصف من قبل طائرات الاحتلال، أوقع 12 شهيدًا على الأقل، والعديد من الجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المصادر قولها، إنه لا يزال هناك 500 مريض في المستشفى، ويجري العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إجلائهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومستشفيات مختلفة جنوب القطاع.

الرصاص الحي والقصف المدفعي

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الإثنين، المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة بينهم طبيب، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضًا.