شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية من شرطة الاحتلال.

وقال مصلون بالأقصى، إن المستوطنون اقتحموا من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية في الباحات، كما أدوا في محيط مصلى باب الرحمة، طقوسًا تلمودية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويواصل الاحتلال التضييق على المصلين في المسجد الاقصى وباحاته، ولكن الإجراءات ازدادت وحشية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

شهداء العدوا الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12916، والجرحى إلى نحو 32850 جريحًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن العدوان، أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.