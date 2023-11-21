شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية من روسيا: رسالتنا واضحة يجب إيقاف الحرب في غزة فورًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بضرورة إيقاف الحرب فورا ورفع الحصار على قطاع غزة.

وأكد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على حماية المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف: "لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف العنف والاعتداء على المدنيين، فإسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي".

إدخال المساعدات الإنسانية

ودعا وزير الخارجية إلى إطلاق عملية سلام جادة، ووقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنه لا يمكن تبرير ما يحدث في غزة بالدفاع عن النفس.

ووصلت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، اليوم الثلاثاء، بقيادة وزير الخارجية ومشاركة وزير الخارجية الأردني والفلسطيني والمصري وأمين منظمة التعاون الإسلامي إلى محطتها الثانية موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي.