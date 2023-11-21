شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أردنى: التنسيق مع مصر ساهم فى إدخال المستشفى الميدانى والمساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلى، بالتنسيق المستمر بين القاهرة وعمان بشأن إرسال وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى الأشقاء فى قطاع غزة، كاشفا عن أن التنسيق المصرى الأردنى ساهم بالأمس فى إدخال المستشفى الميدانى الأردنى 2 إلى جنوب القطاع.

وقال الشلبي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن التنسيق الدبلوماسي والإنساني بين مصر والأردن لعب دورا كبيرا في إدخال المستشفى الميداني الأردني لعلاج أبناء غزة جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة، مشيرا إلى أن مصر والأردن ساهما في تخفيف حدة هذه الحرب على الأشقاء في غزة.

وأضاف أن التشاور والتنسيق والتواصل المستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني منذ اللحظة الأولى للحرب ساهم في تخفيف حدتها على أهالي غزة عبر الضغط المستمر على الاحتلال لإنفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التعنت الإسرائيلي في هذا الشأن، مؤكدا أن مصر والأردن يبذلان جهودا حثيثة من أجل استمرار وزيادة إدخال المساعدات ووقف الحرب.

وأشار إلى أنه ومنذ اليوم الأول وتنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني تم التنسيق مع الجانب المصري عبر كافة القنوات الدبلوماسية، وكذلك من خلال الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات إلى الأشقاء في القطاع، موضحا أن مصر ومن خلال كافة الهيئات وخصوصا الهلال الأحمر المصري قدمت كافة التسهيلات من أجل تقديم المساعدات الأردنية والدولية للقطاع فور وصولها إلى مطار العريش.

ولفت الشلبي إلى أن الهلال الأحمر المصري ضمن استلام المساعدات الإنسانية والطبية الأردنية وقدمتها إلى المنظمات الدولية في القطاع لتسهيل إنفاذها إلى أهالي غزة، مؤكدا أن المساعدات الأردنية تنوعت منذ البداية ما بين إنسانية وطبية نظرا لصعوبة الأوضاع في القطاع.

وشدد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، على أن التنسيق المستمر ما بين مصر والأردن على مختلف الاتجاهات ساهم في تذليل المعوقات والصعوبات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب وحتى الآن بشأن إدخال المساعدات، مؤكدا أن القاهرة وعمان ساهما في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي ومن أطراف أخرى حتى تم إنفاذ المساعدات إلى القطاع.

ونوه الشلبي إلى أن الهلال الأحمر المصري تحمل ومازال، عبء استلام المساعدات سواء الأردنية أو الدولية مباشرة منذ وصولها إلى مطار العريش ثم تخزينها في المستودعات التابعة للهلال الأحمر المصري في رفح ومن ثم تجهيزها وإدخاله إلى قطاع غزة، مشيدا بالدور المحوري والحيوي الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وكشف عن أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مستمرة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني في تقديم المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية، موضحا أن هناك تنوعا في هذه المساعدات من حيث طلب الحاجة في الجانب الفلسطيني نظرا للتطورات المستمرة على أرض الواقع في فلسطين.

وأكد الشلبي أن هناك جهودا حثيثة وكبيرة تبذل في تأمين احتياجات ومستلزمات أهالي غزة، وأن توجيهات العاهل الأردني واضحة وصريحة جدا في تقديم كل ما يمكن للفلسطينيين، وبكل طريقة ممكنة سواء بإرسال طائرات الشحن أو القوافل الميدانية أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على المستشفى الميداني الأردني في غزة، رغم كل الصعوبات والتحديات لما تقتضيه الحاجة والضرورة لدعم صمود الأشقاء في غزة والضفة.

وتابع أن هناك تنسيقا مع وكالات الأمم المتحدة والمعابر وبعض الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، مؤكدا أن موقف الأردنيين قيادة وشعبا ومؤسسات حكومية وخاصة مشرف ومميز لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين.

وكان السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، قد أكد أن وصول الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، إلى مطار العريش على متن طائرة عسكرية أردنية يرافقه كادرٌ طبي ومعدات ومستلزمات طبية يعكس مستوى ومتانة وقفة المملكة وقيادتها الهاشمية إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

