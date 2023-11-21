شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع المجموعة العربية الإسلامية مع لافروف لوقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق قبل قليل، اجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية المشكلة من القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية روسيا فى العاصمة موسكو، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وأكدت اللجنة علي ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئوليته فى وقف الاعتداءات على الفلسطينيين.