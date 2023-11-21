شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: قيود بنوك تل أبيب على الروس حاملى جواز سفر إسرائيلى تمييز غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف مدير دائرة التعاون الاقتصادى بوزارة الخارجية الروسية دميترى بيريتشيفسكى، القيود التى فرضتها البنوك الإسرائيلية على الروس، حتى أولئك الذين يحملون جواز سفر إسرائيليا، بأنها "تمييز".

وقال بيريتشيفسكي- في تصريح صحفي، ردا على سؤال بهذا الخصوص، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه "يجب توجيه هذا السؤال إلى السلطات الإسرائيلية، لكن كل القيود على أساس الجنسية تعتبر تمييزا غير مقبول على الإطلاق".

وكانت البنوك الإسرائيلية قد بدأت، في 13 نوفمبر الجاري، في الحد من المعاملات على حسابات الأوراق المالية للروس، حتى في حال وجود جوازات سفر إسرائيلية لديهم.