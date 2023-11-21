شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى يدين الاعتداء الإسرائيلى على الإعلاميين بالجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، اليوم الثلاثاء، بشدة الاعتداء الإسرائيلى الذى استهدف الإعلاميين فى الجنوب اللبنانى، وأسفر عن استشهاد المراسلة فرح عمر، والمصور ربيع المعمارى، وعدد من المدنيين.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن هذا الاعتداء يثبت مجددا أنه لا حدود للإجرام الإسرائيلي، وأن هدفه من وراء ذلك إسكات صوت الإعلام الذي يفضح جرائمه واعتداءاته.

وتقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بالعزاء لأسر الشهداء، سائلا الله أن يتغمدهم برحمته وأن يهلم ذويهم الصبر والسلوان.

من جهته قال وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكارى إن إسرائيل تضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط، معتبرا أن ممارساتها تفتح الأبواب لما وصفه بـ"شريعة الغاب".

وأضاف مكاري - في تعليق له على استهداف إسرائيل الطواقم الإعلامية في جنوب لبنان - أن العدوان الإسرائيلي يرى في كل ما هو أمامها فريسة، ولا يميز بين بشر وحجر، موجها التعازى لضحايا العدوان الإسرائيلى اليوم.

واستشهد في وقت سابق اليوم صحفيان ومواطن لبناني في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة لمكان تواجدهم في منطقة "طيرحرفا" بالقطاع الغربي في الجنوب اللبنانى، وذلك في استهداف مباشر للمدنيين.

وكان قصف إسرائيلي قد استهدف، أمس الاثنين، منزل عضو مجلس النواب اللبناني قبلان قبلان، في "ميس الجبل" و"كنيسة" في القطاع الغربي. وتستمر عمليات القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني الإسرائيلي منذ الثامن شهر أكتوبر الماضي.

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