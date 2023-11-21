شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر الفلسطينى": تسلمنا 70 شاحنة محملة بالمساعدات من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم الثلاثاء، أن طواقمها تسلمت بالأمس 70 شاحنة من الهلال الأحمر المصرى، مُحملة بالمساعدات الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم الجمعية نيبال فرسخ - في بيان صحفي مقتضب - إن الشاحنات احتوت على الغذاء والماء والمساعدات الإغاثية ومستلزمات طبية وأدوية. وأشارت المتحدثة إلى أنه بذلك يصبح عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21 أكتوبر الماضي وحتى اللحظة 1353 شاحنة؛ أي ما يعادل حوالي 42 شاحنة في اليوم الواحد.

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