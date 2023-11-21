رئيس الوزراء المصري: أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى مصر سيقابل برد حاسم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مدبولي، في كلمة له أمام مجلس النواب المصري، إن مصر تتعرض لضغوط اقتصادية وسياسية"، محذرا من أن "أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى مصر سيقابل برد حاسم وفق القانون الدولي".

وأكد أن مصر تواجه تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطنية عواقبها وخيمة.

18 نوفمبر, 11:16 GMT

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن قطاع غزة والضفة الغربية هما جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن إدارة الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في حديثه مع الصحفيين الأجانب بمشاركة مراسل "الخليج 365"، حيث أكد شكري على ضرورة حل الدولتين وأن هناك توافق دولي بشأن ضرورة تنفيذه لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ4 من يونيو 1967.

وأكد شكري أن مصر لن تتأخر عن الوفاء بأي التزامات إنسانية تجاه الفلسطينيين، وأنها لن نتردد عن تقديم الدعم الذي يتوفر بتوافر الترتيبات اللوجستية.

14 نوفمبر, 12:56 GMT

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.