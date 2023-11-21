شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 أطباء فى قصف إسرائيلى على مستشفى "العودة" شمالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر طبية فى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة أطباء جراء قصف إسرائيلى استهدف مستشفى "العودة" شمالى القطاع، ووقوع العشرات من الشهداء والجرحى بين المرضى والطاقم الطبى.

ولم ترد تفاصيل دقيقة بشأن عدد الشهداء نتيجة لانهيار أطقم الدفاع المدني والمنظومة الصحية بالقطاع، وتعذر الاتصال بهم في كثير من الأحيان.

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