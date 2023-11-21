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استشهاد 3 أطباء فى قصف إسرائيلى على مستشفى "العودة" شمالى قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر طبية فى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة أطباء جراء قصف إسرائيلى استهدف مستشفى "العودة" شمالى القطاع، ووقوع العشرات من الشهداء والجرحى بين المرضى والطاقم الطبى. 

ولم ترد تفاصيل دقيقة بشأن عدد الشهداء نتيجة لانهيار أطقم الدفاع المدني والمنظومة الصحية بالقطاع، وتعذر الاتصال بهم في كثير من الأحيان. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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