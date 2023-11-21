دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في دير الزور: "قام الجيش الروسي بتوزيع سلال غذائية وقدمت الفرق الطبية الجوالة خدمات صحية لأهالي بلدة مراط شمال نهر الفرات، وذلك في إطار برنامج الدعم الإنساني الذي يعمل به منذ تحرير محافظة دير الزور نهاية العام 2017.

© Gulf 365 . Farouk Mudhiمساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا مساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا © Gulf 365 . Farouk Mudhi

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي، الجنرال فلاديمير: "تقديم المساعدات للشعب السوري واجب تقدمه روسيا تجسيدا لوقوقها إلى جانب سوريا في محنتها التي تمر بها، وهو تأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين حكومة وشعبا".

بدوره، قال مختار بلدة مراط، محمد الركاض، إن عدد العوائل المستفيدة من توزيع المساعدات بلغ 300 عائلة.

© Gulf 365 . Farouk Mudhiمساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا مساعدات روسية تشجيعا لعودة السكان إلى قرى ريف دير الزور شرقي سوريا © Gulf 365 . Farouk Mudhi

وأضاف الركاض: ضمت المساعدات موادا غذائية أساسية، منها السكر والأرز والطحين والشاي والزيت، كما قام جنود الجيش الروسي بتوزيع دفاتر مدرسية وأقلام وقرطاسية لطلاب المدارس.

وتوجه المختار الركاض بـ "الشكر للأصدقاء في روسيا على الدعم الإنساني الذي يقدمونه، تأكيدًا لعمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين".

من جهته، قال مسؤول التوزيع في ريف دير الزور الشمالي، عبد العزيز ذياب، إن "موقف روسيا لم يقتصر على دعم الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب، بل امتد إلى دعم الوضع المعيشي في المحافظة، وتقديم العلاجات الطبية تشجعيا لعودة الأهالي إلى بلداتهم والحفاظ على استقراراهم".