ولي العهد السعودي يطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وطالب ابن سلمان أيضا خلال كلمته بتوقف العمليات العسكرية في غزة "فورا"، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين.

وأكد ولي العهد السعودي رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وطالب بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة "بريكس" وقادة الدول المدعوّة للانضمام، بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزّة.

يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار لدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.