إعلام: الجيش الأمريكي ينقل 50 صهريج نفط من سوريا إلى العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت مصادر أن قافلة مؤلفة من 50 ناقلة نفط غادرت، صباح اليوم الثلاثاء، على عدة دفعات، من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا إلى العراق عبر معبر المحمودية الحدودي غير الشرعي. وأضافت المصادر أن القافلة توجهت نحو القواعد الأمريكية شمالي العراق.

18 نوفمبر, 22:34 GMT

ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شرق وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا. وقد وصفت دمشق مرارا وتكرارا وجود القوات الأمريكية على أراضيها بالاحتلال والقرصنة الحكومية لغرض السرقة الصارخة للنفط .

وكانت وزارة الخارجية السورية أشارت في وقت سابق إلى أنه منذ عام 2011، بلغت الأضرار التي لحقت بقطاع النفط والموارد المعدنية في البلاد 115 مليار دولار. وتطالب دمشق الأمم المتحدة بإلزام واشنطن بدفع تعويضات عن نهب الموارد الطبيعية للبلاد.