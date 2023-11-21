شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لتمويل المساعدات الغذائية في غزة بـ 314 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الجهات المانحة لتوفير 314 مليون دولار أمريكي، لتقديم المساعدات الغذائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى نهاية شهر أبريل القادم لنحو 2,2 مليون شخص.

ويخطط البرنامج للوصول في المرحلة الأولى من الاستجابة إلي 1,1 مليون شخص في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال الشهرين المقبلين.

الممرات الإنسانية المستدامة

وقال كبير الاقتصاديين في البرنامج عارف حسين، إن غزة لم تتلق من الغذاء منذ بدء النزاع سوى 15% من أعداد الشاحنات التي كانت تدخل من قبل.

وأوضح أنه لتنفيذ خطة الاستجابة يحتاج البرنامج إلى المزيد من الممرات الإنسانية المستدامة والمنتظمة إلى غزة، حيث لا يكفي معبرا حدوديا واحدا لدخول 100 شاحنة من المواد الغذائية يوميا، وهو العدد المطلوب، كما يحتاج العاملين الإنسانيين إلى الوصول الآمن داخل غزة، والوقود.