شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 80 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية في غزة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية أن 80 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، وعشرات الجرحى، وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة صباح، اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال على منازل الفلسطينيين شمال القطاع، في ظل الحصار المفروض عليه، ومنع إدخال الإمدادات والوقود، وتدمير المستشفيات.

وأضافت، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد عدد من أفراد العائلة، وإصابة آخرين بجروح. كما استهدفت طائرات الاحتلال مستشفيين "الإندونيسي والعودة" شمال قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، كما أستهدقت طائرات الاحتلال بشكل متزامن مستشفيات شمال قطاع غزة، وسط أوضاع صحية كارثية.