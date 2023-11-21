الخليج اليوم .. القوات المسلحة التابعة للحوثيين تتوعد وتحذر: قادرون على توجيه الضربات في أي وقت أو مكان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

القوات المسلحة التابعة للحوثيين تتوعد وتحذر: قادرون على توجيه الضربات في أي وقت أو مكان

قال قائد لواء الدفاع الساحلي التابع للحوثيين، بحري محمد القادري، إن المرحلة القادمة مرحلة جديدة، فيها تطور نوعي داخل القوات البحرية والدفاع الساحلي.

وحذر القادري "من أي تدخل أجنبي في مياهنا الإقليمية أو جزرنا اليمنية"، وأكد أنه "سيكون هناك الرد المناسب وسيكونون هدفا مشروعا لنا".

وقال إن القوات اليمنية في صنعاء لديها "الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي التطورات وبأعيرة ومديات مناسبة".

وأضاف أن لواء الدفاع الساحلي والقوات اليمنية في صنعاء قادرة على: "توجيه الضربات في أي وقت أو مكان... نحن في جاهزية كاملة وأعددنا العدة اللازمة ونطمئن شعبنا اليمني بأن قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية".

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع، أعلن في بيان أمس الأحد الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وفي وقت سابق نشرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مشاهد إطلاق دفعة مسيرات نحو إسرائيل.