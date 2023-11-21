شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال لمنازل ومدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، في قصف نفذه الطيران الحربي والقذائف المدفعية، استهدفت منازل، ومدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية وبالقطاع المدني بأن 20 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال، استشهدوا، وأصيب آخرون في غارتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي على مدرسة مخيم "البريج" وسط قطاع غزة.



وأضافت أن طواقم الإسعاف والمواطنين نقلوا 20 شهيدًا وعشرات الجرحى من داخل المدرسة التي تعرضت لقصف بصاروخين على الأقل، وتؤوي آلاف النازحين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.



كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات، وأدى إلى استشهاد 6 أشخاص، وإصابة آخرين، كما استهدف الطيران الحربي 3 منازل للمواطنين في خان يونس جنوب القطاع.



واستشهد 19 شخصًا، وجرح آخرون، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الشجاعية شرقا، حيث تم نقل عدد منهم للمستشفى المعمداني في المدينة، ولا زالت أعداد منهم تحت الركام.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات على منزل في حي الدرج، و3 منازل أخرى في حي الصبرة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 15 شخصًا، فيما دمرت الطائرات 10 منازل على الأقل في حي الزيتون، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.



وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزل مراسل وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، خضر الزعنون، ما أدى لإصابة عدد من أفراد عائلته بجروح، وتدمير المنزل واحتراقة بالكامل.



وفي حي الشجاعية، قصفت الطائرات 3 منازل، ما أدى لاستشهاد 5 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين، فيما استهدف القصف 6 منازل في مخيم جباليا شمال القطاع، تحديدا في منطقة الترنس وبئر النعجة، وأدى لاستشهاد 4 أشخاص، وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وكانت مدفعية الاحتلال أطلقت 10 قذائف على الأقل صوب المستشفى الأندونيسي ومحيطة، ما أدى لاستشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين.