الرئيس التركي: أولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الرئيس التركي خلال القمة، إن "المسؤولين الأتراك يواصلون اتصالاتهم مع قطر بشأن تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل".

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: "نرفض هجمات إسرائيل على قطاع غزة والتي تحولت إلى عقاب جماعي وأولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".

ونوّه الرئيس التركي إلى أن "إجبار سكان غزة على الهجرة وقصف المستشفيات والمدارس هو عمل وحشي"، مشيرًا إلى أن "وزير الخارجية التركي ورئيس المخابرات يواصلان متابعة عملية تبادل الأسرى (بين إسرائيل وحماس) مع قطر".

يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار لدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.