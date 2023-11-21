تبون: الجزائر غير مسؤولة عن توقف مسار المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر - الخليج 365. وقال تبون، خلال مؤتمر صحفي، أثناء زيارة نظيرة التركي للبلاد، اليوم الثلاثاء: "أكدنا على ضرورة أن تقترن الإدانة والاستنكار بتحرك عاجل يوقف التوسع الاستيطاني ويردع إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية ويقود إلى محاسبة المسؤولين على الإبادة في قطاع غزة أمام محكمة الجنائية الدولية".

وأردف أن "حل الأزمة الفلسطينية ينطلق من وحدة فصائل المقاومة. الجزائر حاولت لم شمل الفصائل الفلســطينية، وللأسف الأمر توقف ونحن غير مسؤولين عن ذلك".

وأكد تبون في كلمته، أن "قيام الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد الذي سينهي الصراعات في الشرق الأوسط".

29 أكتوبر, 19:41 GMT

كما أشار الرئيس الجزائري إلى أن اللقاء مع نظيره التركي "استعرض المستجدات في منطقة الساحل على ضوء السائدة في النيجر ومالي وقضية الصحراء الغربية".

كما شهد اللقاء "توافقا في وجهات النظر على مواصلة المساعي المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسبما صرح الرئيس الجزائري.

يشار إلى أن حركتي فتح وحماس عقدتا لقاءات بين قيادتيها في كل من القاهرة وتركيا، لكن لم ينجح الطرفان بتحقيق بنود المصالحة دون الإعلان عن العثرات التي تعترض الاتفاق، وطي صفحة الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007.