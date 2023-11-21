شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية: لن يكون هناك مخرج من العنف فى غزة إلا بوجود منظور سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن فرنسا حافظت على صداقتها مع الشعب الفلسطيني بنفس الطريقة التي تربطنا بها صداقة مع الشعب الإسرائيلي.

وأضافت خلال لقاء خاص من باريس مع الإعلامية داليا عبد الرحيم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الفرنسية تستمع للمواطنين، لكن دورها هو العمل على الخروج من هذه الأزمة من خلال هدنة إنسانية فورية والعمل على وقف إطلاق النار ووجود أفق سياسي لحل الدولتين، ونعمل على ذلك مع الشركاء وبخاصة الدولة المصرية.

وذكرت أنه من الضروري التأكيد على الموقف الفرنسي الممتد على مدار الحكومات المختلفة، والداعم لحل الدولتين، لكننا نتحدث عن مخاطر توسع الصراع في المنطقة، وفرنسا تحدثت كثيرا عن مخاطر الاستعمار واعتبرنا أنه يشكل عائقا أمام حل الدولتين، ومايزال هذا الموقف هو نفسه موقف فرنسا للآن.