شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: سيتم نشر أسماء المحتجزين الفلسطينيين المشمولين بصفقة التبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه سيتم نشر أسماء المحتجزين الفلسطينيين المشمولين بصفقة التبادل على موقع إلكتروني خاص لإتاحة المجال أمام الإسرائيليين لتقديم الاعتراضات، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الخميس المقبل، وإطلاق سراح المحتجزين سيبدأ الخميس أو الجمعة، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".