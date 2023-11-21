برلمان جنوب أفريقيا يصوت بالإجماع على إغلاق السفارة الإسرائيلية

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كما أعلن البرلمان تطبيق ذلك القرار حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حسابها على موقع "إكس"، الاثنين الماضي، "في أعقاب التصريحات الأخيرة لجنوب أفريقيا، تم استدعاء سفير إسرائيل لدى بريتوريا إلى القدس للتشاور".
16 نوفمبر, 14:49 GMT
ترفض إسرائيل حتى الآن إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة رغم الكثير من المناشدات الدولية، وذلك في ظل الموت والدمار الذي يحيط بالفلسطينيين من كل صوب، علاوة على نقص كبير في الماء والمواد الغذائية والأدوية، فيما باتت المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار جراء نقص الوقود.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.