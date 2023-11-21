الإمارات: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا في إطار "بريكس"

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - الخليج 365. وأضاف السفير الإماراتي في حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني: "أود أيضا أن أؤكد على التبادل المنتظم للزيارات الرسمية والمشاركة في أهم المعارض والمنتديات الدولية التي تقام في البلدين".

وتم افتتاح معرض مخصص لليوم الوطني لدولة الإمارات، أمس الاثنين، أتاح للضيوف فرصة فريدة للانغماس في أجواء الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات، كما عرّفهم على أعمال الفنانين المعاصرين في الدولة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد التقى الخميس الماضي، خلال زيارة عمل إلى أبوظبي، بوزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ، ونائب وزير الخارجية سعيد الهاجري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن ريابكوف بحث خلال لقائه، موضوع انضمام دولة الإمارات إلى العمل في مجموعة "بريكس"، في سياق التوسع المرتقب للمجموعة، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.

25 أغسطس, 18:16 GMT

وأوضحت الوزارة أن الجانب الإماراتي اطّلع على خطط الرئاسة الروسية المقبلة، وأشارت إلى أن إحدى المهام ستكون دمج المشاركين الجدد في آليات الشراكة.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا في إطار رئاستها لمجموعة "بريكس"، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل شامل.