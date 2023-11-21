اخبار الخليج

الخليج اليوم .. الإمارات تعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني - محمد بن راشد يستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر "إيكاو" والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

الإمارات تعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024 الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

إلى أي ميناء اقتادت مليشيا إيران السفينة غالاكسي ليدر؟ الشركة المالكة تكشف معلومات جديدة الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

صحيفة: توتر العلاقة بين بايدن ونتنياهو الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

رئيس الدولة: الوضع الخطير في غزة يتطلب توفير الحماية للمدنيين والوقف الفوري لإطلاق النار الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

بالفيديو.. ولي العهد: على جميع الدول وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

"كتائب القسام" توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة على تل أبيب ووسط إسرائيل (فيديو) الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

شاهد.. عريس يستخدم صاعق كهربائي ضد زملائه في حفل زفافه الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

يختلف عن القبة الحديدية.. أبرز المعلومات عن نظام "الشعاع الحديدي" الإسرائيلي حارس السموات الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

للمرة الأولى منذ 10 أيام.. كاميرا ترصد العمال العالقين في نفق منهار بالهند الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

ضمن «الفارس الشهم 3» ولليوم الـ 16.. 56 طائرة إغاثة للأشقاء الفلسطينيين في غزة الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عدد قتلى الجنود الإسرائيليين منذ بدء العملية البرية في غزة الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا