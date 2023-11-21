الخليج اليوم .. الإمارات تعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني - محمد بن راشد يستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر "إيكاو" والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

الإمارات تعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024 الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

إلى أي ميناء اقتادت مليشيا إيران السفينة غالاكسي ليدر؟ الشركة المالكة تكشف معلومات جديدة الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

صحيفة: توتر العلاقة بين بايدن ونتنياهو الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

رئيس الدولة: الوضع الخطير في غزة يتطلب توفير الحماية للمدنيين والوقف الفوري لإطلاق النار الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

بالفيديو.. ولي العهد: على جميع الدول وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

"كتائب القسام" توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة على تل أبيب ووسط إسرائيل (فيديو) الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

شاهد.. عريس يستخدم صاعق كهربائي ضد زملائه في حفل زفافه الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

يختلف عن القبة الحديدية.. أبرز المعلومات عن نظام "الشعاع الحديدي" الإسرائيلي حارس السموات الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

للمرة الأولى منذ 10 أيام.. كاميرا ترصد العمال العالقين في نفق منهار بالهند الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

ضمن «الفارس الشهم 3» ولليوم الـ 16.. 56 طائرة إغاثة للأشقاء الفلسطينيين في غزة الثلاثاء ، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣