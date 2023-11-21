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تونس: إحباط 30 محاولة هجرة غير شرعية

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القاهرة - سامية سيد - أحبطت السلطات التونسية، 30 محاولة هجرة غير شرعية للحدود البحرية، وانقذت 709 مهاجرين غير شرعيين حاولوا العبور نحو السواحل الأوروبية. 

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي - في بيان، الثلاثاء - أنه تم حجز 34 زورقًا بحريًا ومركبًا.


وأشار البيان إلى أنه تم أيضا ضبط 5 أفراد بعد أن ثبت تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المحتجزين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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