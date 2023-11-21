القوات الأمريكية في العراق وسوريا تتعرض للهجوم 66 مرة منذ 17 أكتوبر

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت سينغ إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 32 مرة في العراق و34 مرة في سوريا. وأوضحت أن هناك 62 جريحا بين الأفراد الأمريكيين.

وفي وقت سابق، هدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة برد صارم في حالة وقوع هجوم على القوات الإيرانية في سوريا.

وأضاف عبد اللهيان أنه مع وصول البحرية الأمريكية إلى شواطئ فلسطين وإسرائيل، تزيد واشنطن من احتمال تعرض سفنها الحربية "لأضرار كبيرة".

15 نوفمبر, 18:29 GMT

وفيما يتعلق بمشاركة "حزب الله" اللبناني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن "حزب الله حركة مقاومة مستقلة ضد إسرائيل ولا يتلقى أي تعليمات من طهران لكنه على علاقة جيدة معها".