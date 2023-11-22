شكرا لقرائتكم خبر عن المزيد من الشهداء في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة.. و120 شهيدا بشمال القطاع منذ الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 15 شخصًا على الأقل، غالبيتهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها لشقة سكنية في مدينة حمد غرب خان يونس جنوب قطاع غزة

وقالت مصادر بالدفاع المدني في قطاع غزة إن سماء محافظة خان يونس تشهد تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي. وفي مخيم "جباليا" شمال القطاع، أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 أشخاص بينهم ثلاثة من طواقم الإنقاذ في غارة إسرائيلية. وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن عدد الشهداء في شمال قطاع غزة، وصل اليوم إلى نحو 120 شهيدًا، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المنازل والمستشفيات وسيارات الإسعاف. وتم إجلاء 320 جريحا ومرافقا لهم من المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم، استشهد وأصيب عشرات الأشخاص، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في جباليا. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 33 شخصا وإصابة العشرات، في استهداف طائرات حربية إسرائيلية لمربع سكني في جباليا، إضافة لمحيط مسجد رياض الصالحين. وأضافت أن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر في استهداف طائرات حربية إسرائيلية لمنزل عائلة البغدادي في مخيم البريج، وسط القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال بالصواريخ منزلا، قرب مسجد السلام بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان. وارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، إلى أكثر من 14,100 شهيد، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.

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