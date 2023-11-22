شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان: إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، إن اسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقمع حرية الرأي والصحافة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزيرة خارجية بلجيكا فور وصوله إلى بروكسل .



وأضاف بوحبيب أن الوزارة ستتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي وتطالب بإدانة هذه الجريمة البشعة، محذرا من امتداد ما وصفه بحريق غزة إلى منطقة الشرق الأوسط في حال عدم تضافر الجهود لإخماده.

وثمن وزير الخارجية اللبنانية موقف بلجيكا المتوازن والداعم لوقف إطلاق النار، ومرحبا برغبتها في المساعدة على خفض التوتر في المنطقة وصولا إلى حل سياسي مستدام تسعى إليه بلجيكا عند ترأسها بداية العام القادم لمجلس الاتحاد الأوروربي.